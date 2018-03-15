虐殺貓遭退學 冷血陳皓揚告台大討學歷

2018-03-15 12:41

〔記者溫于德／台北報導〕原是台灣大學化工系的澳門籍僑生陳皓揚，接連虐殺流浪貓「大橘子」及「「斑斑」後，遭法院依違反動保法判刑10月，得易科罰金60萬元，併科35萬元，因他放棄上訴、全案確定；校方對他做出退學處分，但他認為，學分修畢已符合畢業資格，提告求翻盤。

台北高等行政法院今天上午開庭審理，雙方各有主張，法官庭末諭知全案本月29日宣判。

今未現身的陳皓揚委由律師提到，依據學位授予法與台大制定之相關規定，學生修業期滿即代表畢業，台大認定畢業與否應以成績及格與否為準，非校方一再主張之「辦理離校手續完成時間」為準，且校方所說的離校手續，也僅是還書、欠費繳清或確認健康保險轉出等單純行政事務，不該以此相繩。

陳男律師認為，台大為保全證據拒絕當事人辦理離校手續，屬於以不正當方式、強制學籍繼續，最後再予以退學處分，屬於違法行為；律師也說，本案涉及權益關係很複雜，台大校方不該為了懲戒當事人，改變既有制度。

台大代表則說，陳男犯案時尚未辦理離校，是待犯案後才提出申請，依照行政實務而言，退學處分並未違法。

法官庭末確認雙方再無意見表示後，諭知本月29日上午宣判。

現年26歲的陳皓揚，2015年12月28日在北市溫州街停車場掐死流浪貓「大橘子」，遭台大處分兩大過、兩小過，北檢則依違反動保法起訴，並勒令強制輔導；豈知，不怕的陳，再於隔年8月1日深夜殺害餐廳「動物誌」的店貓「斑斑」，校方隨即對他做出退學處分；陳也因此成為台大首位達畢業門檻卻被退學的學生。