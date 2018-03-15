女房東張淑晶有麻煩了 二審被判支付眼科女院長200萬

女房東張淑晶又有麻煩了。（資料照）

2018-03-15 12:18

〔記者楊國文／台北報導〕備受爭議的女房東張淑晶又有麻煩了！張淑晶被擔任眼科診所院長的好友盧雪玉控告為辦理信貸，持其帳戶存摺、印章領取200萬元，但拒不還款，但張女辯稱是受盧女委託提款，且事後已還款，一審判盧女敗訴，上訴後，高等法院認定張女未證明是受盧女委託提款、也未證明已還款，今改判張女須返還盧女200萬元；可上訴。

盧雪玉具狀提告指出，張淑晶知悉她將名下房屋於2011年2月向瑞興銀行（原名大台北銀行）增貸500多萬元，而以須提供她的存款做為張女存款證明，以取信張女的信貸銀行並增加信貸額度為由，取走她在瑞興銀行的存摺和印章，並言明辦理信貸後即歸還。

盧女指控，張女竟在未告知她的情況下，擅自從其帳戶內提款200萬元，經她催討均未歸還，因此才提出告訴，並訴請法院判決張女返還該200萬元。

新北地檢署認為，盧女2011年已知悉張女提款200萬一事，卻直到2015年才提出告訴，且盧女交付帳戶存摺、印章時可能「默許」張女提款，因此不起訴處分，新北地院也判決盧女敗訴。盧女不服民事求償被判敗訴結果，上訴高等法院。

張女辯稱，當年是受盧女委託才提款200萬元，並已將該200萬元交給盧女。

高院認為，經查，張女承認於2011年3月16日自盧女帳戶提款200萬元，卻未能舉證證明受盧女委託才提款，也無法證明已將200萬元還給盧女，因此今判張女須返還盧女200萬元。