朋友打麻將擾鄰引來警察 通緝犯曝光就逮

2018-03-15 12:00

［記者楊政郡／台中報導］99年間在彰化地區犯下傷害致死罪被判3年6月，同年遭通緝的林男，躲在台中市友人家，14日一分局民權所員警街獲民眾檢舉民宅打麻將太大聲前往勸導，經客廳看到長條椅上有毛毯，直接進入內房勸導後準備離去，卻發現毛毯有異樣，原來躲著一名通緝犯！

一分局民權所員警14日接獲民眾檢舉，西區模範街某民宅打麻將聲音太大，警方到場，經屋主同意後進屋了解，經過客廳只看到長條椅有毛毯，不見有人影，而內屋有4人在打麻將喧嘩，當場勸導後准備離去，又經過客廳，卻發現毛毯有異樣，掀開毛毯發現有一人躲在這裡。

據警方表示，發現毛毯內躲一個人後，林男還藉故上廁所，跑到2樓躲藏，還好員警機警跟上去，請他一起下樓並查驗身分。

林男又佯裝酒醉答非所問，又說要去車上拿取證件，警方不敢大意緊緊跟隨林男，林男又拿出非本人的行照。警方要他報身分證字號，林男卻說不識字，記不起身分證字號。警方接著詢問林男名字和出生年月日，林男一邊走回屋內一邊鬧說：「你們要罰我，我為什麼要給你（名字）！」。

員警說，只是例行查驗，不會有任何處罰，但林男種種反常行為，員警反而認為有問題。林男見推拖不了後，還假裝酒後嘔吐，向屋主要水喝，想盡各種方法逃避警方盤查，但最後還是被警方查出了身分。

林男因傷害致死罪，被判3年6月定讞，同年12月被彰化地檢署發布通緝，已經躲了8年，沒想到是朋友打麻將惹來警察而曝光。