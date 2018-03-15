李婉鈺涉酒後毆警起訴 檢求重刑並不得緩刑

李婉鈺涉毆警，被檢起訴求重刑。圖為李婉鈺秀出瘀青，指自己也遭警察施暴。（資料照）

2018-03-15 11:35

〔記者謝君臨／台北報導〕新北市議員李婉鈺去年酒後直闖正義國宅，不僅於凌晨時亂按前立委張碩文家門鈴，還涉嫌掌摑一名女鄰長並打傷男警嘴唇，被檢察官依妨害公務罪令5萬元交保；台北地檢署調查後，認定李女涉犯妨害公務與強制未遂等罪嫌明確，今偵結起訴，並以「藐視法律莫此為甚」、「被告惡性嚴重」，建請法院就強制未遂部分量處3月以上徒刑，妨害公務量處8月以上徒刑，並不為緩刑之宣告。

檢察官於起訴書痛批，李婉鈺身為新北市議會議員，於未受邀請時，酒後、深夜至民宅內滋擾，已屬行為嚴重不當，竟更於住戶制止時毆打他人，在場員警尊重李女民意代表身份，未以強力制止，李女非但不知節制，反變本加厲出言辱罵、出手毆打執法員警，事後非但不知反省，更以誣賴警員「打人」、「言語挑釁」之方式，故意製造員警執法之困擾。

起訴書指出，李女警詢時更謂「我只是還手，要讓他知道並不是穿著制服就可以打人」，嗣後於臉書上復公開謂「唯有親身經歷後才懂，一河之隔、天堂與地獄！」；於偵查中則非但虛偽否認犯罪，且以不實情節指責員警方式百般狡飾犯行，無絲毫悔悟之意，藐視法律莫此為甚，可見李女主觀惡性嚴重，非予嚴懲難以使李女知尊重法律、尊重執法公務員為何意。

檢警調查，去年11月29日凌晨1時許，李婉鈺到台北市忠孝東路正義國宅找親民黨黨團主任張碩文，她被指亂按門鈴，希望有住戶幫她開門，後來跟隨一名女住戶進入，李到了2樓按住張家門鈴不放，還撕毀門上春聯，沈姓女鄰長與住戶聞聲制止。

沈女告訴李：「妳吵到人了，不歡迎妳來！」李回嗆：「妳憑什麼叫我出去？」雙方起口角。新生南路派出所員警獲報到場，李當著警員面掌摑沈女，遭警制止。

沈女挨打後下樓，李尾隨在後，王姓員警上前攔阻，李又涉嫌出拳打中王員臉部，王說：「妳打警察！」李回：「誰打誰，你先出手的吧」、「你囂張甚麼！」被依妨害公務現行犯逮捕。

李婉鈺說，她因心情不好，想找張碩文聊天，並指控個子較矮的警員執勤時嚼口香糖且態度不佳，用手揮擊她的身體，她因疼痛與警口角及拉扯。她秀出手部及腿部瘀青說，高個子警員的密錄器有錄到矮個子警員踢踹她，她阻止高個子警員調整密錄器鏡頭，是希望保全畫面，不是要扯掉密錄器。