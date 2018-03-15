幕後犯罪黑手無所逃！台中數位採證中心成立

中檢數位採證中心揭牌，由左依序是台高檢檢察長王添盛、常務次長張斗輝、台中高分檢檢察長江惠民、台中地檢檢察長張宏謀。（記者楊政郡攝）

2018-03-15 11:22

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署今天成立「數位採證中心」，配置3部高級電腦，可以有效復原手機被刪除的記錄，犯罪集團頻繁利用手機犯案，將有效追查上手，將來廣泛使用在販毒及跨境詐欺等科技犯罪，台高檢檢察長王添盛說，順應時代演進，偵查單位也要進步，將來line、WeChat、facebook等，都能有效復原及向上溯源。

台中地檢署因應現代科技犯罪偵查的需要，特別規畫恆溫監控電腦室，成立

「數位採證中心」，台高檢特別斥資在8個地檢署分別設立，進出有獨立門卡管制，中檢有8名編制人員，內部有3部高級電腦，及處理各種手機、平板、電腦的硬碟處理器，將來可以更迅速偵破科技數位犯罪，提高偵查效能。

上午有法務部常務次長張斗輝、台高檢檢察長王添盛、台中高分檢檢察長江惠民、台中地檢署檢察長張宏謀、台高檢檢察官王捷拓等人參與揭牌。

王捷拓說，已往透過網路的各種通訊軟體，只要犯罪者即時刪除記錄，檢方會透過警政署科偵組來進行復原破解，因案件實在太多，曠日廢時，而現在這個數位採證中心，可以已高科技快速破解，即使犯罪集團已經刪除數個月的資料，都有機會把他復原，進一步追查出上手，絕對是幕後犯罪者剋星。