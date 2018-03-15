基隆屠夫兵工廠被抄 起出30多把長短槍、掌心雷、子彈

警方在黃男租屋處起出多把長、短槍及改造工具（記者吳昇儒翻攝）

2018-03-15 11:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名41歲黃姓男子白天在肉品加工廠負責支解豬肉，閒餘之時則在家中改槍。基隆警方日前掌握線報，14日見時機成熟，前往黃男的租屋處逮人，結果發現屋內改槍設備齊全，儼然是一間個人工作室，並起出4支槍及毒品吸食器，另也在屋內繆姓友人身上起出掌心雷手槍一把，訊後將黃、繆兩人移法送辦。

基隆市警二分局偵查隊日前接獲線報，家住三重的黃姓男子吸食毒品缺錢花用，平日就幫忙改槍增加收入，遍佈線蒐集情報，昨日見時機成熟，與刑大同仁及刑事局偵八隊合力進屋搜索逮人。

警方進入屋內時，發現除了黃男還有另一名繆姓男子，身上竟帶著一把掌心雷改造手槍1枝、9發子彈，一併將他帶回偵辦。

警方共起出，各式長短槍30餘枝，並有小型鑽床、電鑽、砂輪機、銼刀等改造槍枝工具1批，彷彿一處小型兵工廠，排除合法玩具槍，初驗認為可能具殺傷力須送驗槍枝，最後在黃嫌租屋處查扣疑似掌心雷改造手槍半成品1枝、空氣槍3枝（2長、1短），目前已送刑事局鑑定有無殺傷力。

黃男到案後，向警方宣稱自己是生存遊戲玩家，平常就會幫其他同伴維修槍枝，並沒有改造具殺傷力的槍枝販售。

警詢後，將黃、繆等2人依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署法辦。

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