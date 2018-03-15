代男友接電話、收毒款 護士淪為販毒共同正犯

2018-03-15 11:02

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣司法人權進步協會理事、桃園地檢署檢察官葉益發今（15日）有感而發表示，從事緝毒10幾年，最令人扼腕的是抓到毒販時，因其枕邊人曾幫忙接過買毒電話或代收毒款，縱使沒吸毒或販毒行為，也會被依共同正犯起訴，毀了一生。

葉益發指出，緝毒實務最常發生這種狀況的是在男女朋友間，一名在醫院擔任護士的A女，本身有正當工作，不吸毒，也不販毒，但因為同居男友B施用海洛因，花費太大，B男跳下海兼販毒，A女苦勸B男悔改無效。

B男因吸毒導致日夜不分，生活作息與一般人也有很大差別，有人打電話來購買毒品，常由A女代接電話；或B男不在家，有人來購買毒品，經A女聯絡B男後，B男請A女代為交付毒品並收取款項，A女照辦；甚至A女為避免B男施用過多的毒品，將B男的海洛因藏放在自己的包包內。

後經警察查獲後，A女一再否認有販賣毒品，辯稱毒品是B男賣的，她只是代接電話、代收錢、代交毒品，沒有販賣毒品，也沒有獲利，皮包所藏的毒品是B男的，只是不想B男施用過多毒品。

葉益發說，雖然A女動機只想幫助男友，但行為已違法，等到了解共同正犯的刑度和嚴重性後，深表後悔，但為時已晚。

葉益發解釋，刑法共同正犯的規範是在刑法第28條，「二人以上共同實行犯罪之行為者，皆為正犯。」簡言之，只須行為人有以共同犯罪之意思，參與共同犯罪計畫之擬定，互為利用他人實行犯罪構成要件之行為，完成其等犯罪計畫，不以每一行為人均實際參與部分構成要件行為或分取犯罪利得為必要；而共同正犯間，非僅就其自己實行之行為負其責任，對於他共同正犯所實行之行為，亦應共同負責

葉益發認為，上述個案不但在男女朋友間會發生，親屬、同學、同事及一切社會生活關係，都有可能發生，且不僅是販賣毒品，絕大部分的犯罪行為，也都有其適用，只有徹底了解上開法律規定的意涵，才能避免憾事發生。

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