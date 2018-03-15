保母心情差失控虐嬰 托嬰中心：由司法調查

2018-03-15 11:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區一家托嬰中心，本月13日發生保母把8個月大嬰兒當人肉沙包拍打重摔，該中心的吳姓園長及其丈夫，今天上午出面說明，她宣稱本月13日見嬰兒額頭瘀青，調閱監視器發現施虐畫面，保母宣稱近期心情差，又因嬰兒哭鬧而情緒失控，至於其他細節，他以「司法調查」與保護嬰兒與媽媽為由，拒絕透露，台中市政府社會局則指出，受虐嬰兒仍在醫院住院觀察中，家長將提出告訴。

位於台中市北屯區一家托嬰中心的蘇姓保母，本月13日中午，用手與枕頭拍打1名嬰兒的頭部，還舉起來重摔地上，嬰兒被摔得頭部著地，這名保母還不滿足，再舉起來摔一次等虐待過程，另有一位保母在旁，卻沒有制止，監視器畫面曝光後，引起網友撻伐。

該中心的吳姓園長強調，發現嬰兒額頭瘀青後就立即處理，調閱監視器並詢問保母（老師），13日晚上帶保母找家長說明並觀看影像，錄影畫面都是她提供，她並立即依程序通報中市政府社會局。

至於保母為何在摺棉被時，突然對嬰兒施虐？吳姓園長說，保母覺得情緒壓力大，嬰兒又哭，才會情緒失控，她並朗讀嬰兒媽媽的聲明，聲明主要內容，是家長肯定托嬰中心在第一時間的處置，家長不想造成自己與小孩，以及托嬰中心與小朋友的困擾，家長只希望不適任的老師（保母）接受法律制裁，不希望影響托嬰中心與其他人，希望各界不要再轉傳虐童影片。

對於蘇姓保母為何情緒差？以及虐童時，身旁另一位保母為何沒有制止？吳姓園長皆以司法調查中，拒絕透露內容，僅表示施虐的保母，任職1年半，有合格證照與良民證，之前沒有虐童等情緒行為，這名保母與當時在場的另一名保母，2人都已經簽離職書，就是解聘了，其餘細節由司法調查，他們不方便說，吳姓園長強調，他們都很認真，看到影片大家都很心痛，家長也很氣憤，聽不下保母的說話，此事件純屬保母的情緒管理不當，已由社會局社工與司法調查。

今天上午9時許，中市警局五分局水湳派出所3名警察，也到該托嬰中心調查，警方指出，嬰兒的家屬沒有報案，是接獲中市政府社會局報案，派員到托嬰中心瞭解案情始末，中市政府社會局則說，受虐的嬰兒13日送醫後，醫師認為嬰兒頭部尚在發育，擔心會有後遺症，目前仍住院觀察中，家長將會對保母提出告訴。

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