留學返國遇愛情騙子 林女交往4月花2百多萬才覺醒

2018-03-15 10:54

［記者楊政郡／台中報導］加拿大留學返國的林女，無社會經驗，105年初回台認識比自己小兩歲的李男，交往兩個月論及婚嫁，沒想到李男只想花這位大姊的錢，短短4、5個月都是上高級餐廳加上送禮、借款花掉2、3百萬元，連林女要支付婚紗尾款6萬元，事後發現也被李拿去打線上遊戲，台中地檢署依詐欺及侵占罪起訴。

起訴書指出，李男（36歲）105年5月間在通訊軟體上認識林女，得知林剛從加拿大留學返國，無社會經驗，家中頗有財力，李男佯稱逢甲大學畢業，在餐廳當二廚，是元泰投顧董事，父親是某建設公司股東等，兩人在5月18日初次見面交往，7月就談及婚嫁，期間吃喝玩樂都花這位林大姊的錢。

李男發現林女已被愛情沖昏頭，上鉤了！105年6月訛稱要送「大哥」的母親生日禮物，就到金飾店刷了3萬6295元，7月6日又說是「大哥」生日，又刷了6萬4500元金飾，其實李男都立即變現，拿後打線上遊戲及清償自己的債務。

說林女被愛情沖昏頭並不過分，李男說要給竹聯幫兄弟一筆委託他們擄人的費用5萬元，林女竟然二話不說就付了。交往期間李男還開口要錢，要林女去刷卡借現金給他，日後一定奉還，這一部分就近20萬元。李男還在此期間拿林女金融卡，刷了7筆約6萬餘元借款。而上述這些金錢都被他拿去打線上遊戲及還債。

檢察官指出，這4、5個月交往，林女說還花了200多萬元，此部分難以證明有詐術，都是一起上餐廳、KTV消費、私下借款等等。

直到兩人拍婚紗，林女為支付尾款6萬元，請李男拿給婚紗公司，最後李男竟不見蹤影，且又吞了這筆錢，林女已動用到公司的錢，這才覺醒，原來又是一個愛情騙子。李男到案否認詐欺，辯稱都是林女同意的，也確有向林女及公司借款，他有錢會還。檢察官認為上述約44萬元，李男涉及詐欺及侵占，依法起訴。