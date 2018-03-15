花蓮震災拆除舊遠百大樓 遭宵小竊取電纜線

2018-03-15 10:33

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震過後，縣府目前正進行最後一棟危樓舊遠百大樓的拆除工作，卻傳出有人涉嫌私下盜賣拆除下來的電纜線給資源回收廠賺外快，花蓮縣警察局刑警大隊接獲線報後到現場埋伏，前晚當場抓到楊姓男子開著資源回收場的車子到現場載電線，然後送到私人資源回收場，並沒有依規定集中到國福暫置場，楊男昨遭警方依竊盜罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，訊後諭令5萬元交保候傳。

花蓮警方指出，接獲線報有非救災車輛在夜間利用開放通行的時間進入管制區，將拆除大樓現場拆卸下來的電纜線搬上車，之後送到私人資源回收場準備變賣，並沒有依規定送到縣府劃定的震災廢棄物暫時堆置場內，警方到現場埋伏，果然發現一輛沒有掛有救災識別證的資源回收車輛，將電纜線運到資源回收場，警方一路跟監蒐證，前晚確認後收網抓人，30多歲楊姓男子一開始還辯稱是工作人員叫他去載回收物，不知道這是非法的。

不過警方一一通知縣府工作人員、委外的拆除廠商，釐清事件前因後果，楊姓男子才向警方坦承誤以為這些電線是不要的廢棄物，所以才把電線運載到資源回收廠，想要變賣換點現金。不過警方認為楊男參與過拆除工作，明知這些電線就是要送到暫置場，不可以私下變賣，認為楊男涉嫌竊取舊遠百大樓的電線，秤重後數量約有4000公斤，昨訊後依竊盜罪嫌將楊男移送法辦，花蓮地檢署諭命5萬元交保候傳，而花蓮警方也加強拆除現場的警戒工作，防止有宵小混入趁機行竊有價值的回收物品。

環保局長饒忠說，這些清運的土石及廢棄物目前都暫時堆置在花蓮市國福社區的空地，除了雲翠大樓、統帥飯店、白金雙星、吾居吾宿的廢棄物已經清運完畢，正在拆除的舊遠東百貨大樓的廢棄土石，也都要運到這裡堆置，等舊遠百拆除完畢，全數都要委外處理，將這些廢棄廢分類為財物、可回收資源、土石、生活垃圾等，財物交由警方處理，可回收則進行變賣，其餘則交由合格土資場處理，垃圾則運交宜蘭焚燒，估計處理費用約要4億元。