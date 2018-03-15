東港水溝蓋大量失竊 警逮2嫌追回76塊

東港共和新村被竊的大批水溝蓋被警方追回。（記者葉永騫翻攝）

2018-03-15 10:18

〔記者葉永騫／屏東報導〕東港共和新村社區道路水溝蓋遭竊案警方偵破，逮捕蕭姓、陳姓2名吸毒慣竊，並追回76塊水溝蓋，依竊盜罪將2名水溝蓋大盜送辦。

警方指出，本月3日有清晨到東港共和社區運動的民眾發現有多處馬路水溝蓋被竊，由於數量太多，加上很多民眾趁著陽光未露臉時就出來運動，在光線不佳下很容易掉到水溝受傷，因此向東港鎮公所反映並且通報警方。

東港警分局與縣警局刑警大隊組成專案小組調閱近百支附近監視器沿線追蹤，查出竊嫌將水溝蓋運送到東港鎮內一家資源回收廠，追回了遭竊的76塊水溝蓋，而回收廠也坦承以13000元收購了這批重達1000多公斤的水溝蓋，警方接著鎖定轄內27歲有毒品、竊盜前科的蕭姓男子和28歲有毒品、詐欺通緝的陳姓男子涉案。

警方於是先到新園鄉陳嫌的住處埋伏，順利將其逮捕，陳嫌被問到水溝蓋竊案時，不但主動把同謀蕭嫌供出，還指稱蕭嫌是主謀，表明水溝蓋太多又重，1個人是搬不動的。接著警方追查蕭嫌，發現蕭嫌生性狡猾、居無定所，犯案後躲藏於枋寮一帶山區，警方經過多方追查終於在13日鎖定了蕭嫌犯案車輛，利用蕭嫌到東港鎮與女友吃鹹酥雞、購物時將其逮捕。

蕭、陳2嫌坦承，因為缺錢花用才會動歪腦筋到共和新村、大鵬社區偷水溝蓋變賣到資源回收廠，所得贓款項都已花光，全案訊後，依竊盜罪嫌送辦。

涉嫌竊取水溝蓋的陳姓嫌犯（記者葉永騫翻攝）