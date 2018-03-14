你中了嗎？3/14 4星彩獎號「1234」正彩91注中獎！

2018-03-14 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月14日）開獎的第107000021期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000063期今彩539，頭獎開出7注，每注可得獎金342萬8571元，分別由台北市中山區北安路595巷14號的「富貴彩券行」、桃園市中壢區新明里中山路400號1樓的「鎮懋商行」、桃園市龜山區文化里復興北路6巷28號的「鑫伍豐商行」、桃園市觀音區草漯里大觀路二段46之1號的「旺旺一六八電腦彩券投注站」、台中市南屯區惠中里向上路一段692號1樓的「迎財彩券行」、台南市北區東興里小東路307巷36號1樓的「發千金彩券行」及高雄市前鎮區瑞北路173號的「佰面旺彩券行」開出。

第107000021期大福彩中獎號碼為：「13、18、21、29、30、31、38，特別號：03」，頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得25萬；參獎共112注獲得，每注可得4000元；肆獎共2419注獲得，每注可得400元；普獎共1萬9094注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎4注獲得，每注可得10萬元。

第107000063期今彩539中獎號碼為「02、21、25、30、31」，頭獎開出7注，每注可得342萬8571元；貳獎共154注獲得，每注可得2萬元；參獎共6153注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬2537注獲得，每注可獲得50元。

第107000063期39樂合彩中獎號碼為「02、21、25、30、31」，四合摃龜；三合共133注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5647注中獎，每注可得1125元。

第107000063期3星彩中獎號碼為「876」，正彩共37注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000063期4星彩中獎號碼為「1234」，正彩共91注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」