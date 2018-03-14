這個警察串連線索 成了港女命案破案關鍵

2018-03-14 21:01

［記者陳恩惠／台北報導］香港籍年輕情侶陳同佳與潘曉穎上月來台旅遊，潘女自此失蹤，潘父本月11日來台尋女之旅，到台北市大同警分局延平派出所協尋，年輕警員侯育仁相當熱心，發現潘女未離境，陪潘父至下榻旅店調帶不成，潘父隔天想起附卡在香港遭盜領，侯建議立刻向香港警務處報案；本以為旅店的影帶時日太久遭覆蓋，詎料，蘇姓旅店老闆13日再查看，意外發現陳嫌返港當日拖行李箱獨自離開，案情急轉直下，正巧港警也以盜領一事約談陳，我國警方及時提供關鍵畫面，讓陳嫌俯首認罪。

潘父報案表示，2月17日凌晨1時餘，女兒在WeChat（微信）的家族群組內留言表示，當日會搭乘中午的班機返家，他讀取後反問「什麼班次？幾點landing？要到哪兒接妳？」，女兒不僅未回覆此訊息，連撥打語音通話欲詢問也沒接，本以為女兒還在為了來台前，他嚴格反對和陳姓男友交往而鬧脾氣，沒想到女兒就此人間蒸發。

他說，女兒目前仍在職業學校上課，打工的時候認識陳男，兩人交往大半年，由於女兒身無分文，也無存款，出門在外吃喝全靠他的銀行附卡，於是向銀行調閱刷卡資料，赫然發現女兒竟然對他們說謊，原聲稱「跟團」來台，實則刷卡購買了她和陳男的來回機票；另又發現2月20、22日分別向知名訂房網站（Hotel.com）刷卡訂購「機加酒套餐」，以及在香港的ATM提領20000元港幣紀錄，讓他們夫婦倆誤認女兒已返港，當他們終於找到避不見面的陳男，卻只得到「兩人爭吵，她負氣離開」的訊息。

潘父說，本月初向香港警務處求助，港警查詢認為潘女仍未入境，可能到其他國家而拒絕受理，於是11日親自來台進行三天兩夜的尋女之旅，友人陪同至延平所報案，發現女兒只有2月8日在高雄入境，至今無離境資料，女兒顯然還在台灣時，他滿懷希望，雖然女兒最後下榻旅店的監視器可能已遭覆蓋，為了等消息，就近在同間旅店住下。

據悉，潘父在台期間，除了四處求神拜佛，也天天到延平所報到；報案翌日，潘父想起附卡異常消費紀錄，將此訊息詢問侯員，侯員一聽「人未離台，卡已返港？」依照往常辦案經驗，覺得事情並不單純，建議潘母立刻去報案，全案才漸露曙光。

前天下午5時，蘇姓旅店老闆親自查看監視系統，意外發現影帶可保留28天，如果再晚一天，2月17日凌晨潘女與陳嫌攜新購置的粉色行李箱進入的身影，以及陳嫌單獨離開的畫面就要被系統覆蓋，趕緊報警並通知潘父。

警方發現潘女從此未再步出旅店後，研判潘女可能遭遇不測，於是透過刑事局兩岸科通報香港警方，無獨有偶，港警當日下午依盜領事由傳喚陳男到案，並利用我國警方提供的關鍵影帶讓他認罪並供出棄屍地點。

大同警分局說，23歲的侯育仁警察專科學校33期，踏入警界年餘，第一任就幸運地分發到延平派出所服務；所長黃世璋表示，侯員熱心又熱情，總是盡責的做好做滿，侯育仁自己謙虛地說，要不是有同所的林信男學長的幫忙，他自己沒法完成這項任務。