保護加碼！ 刑訴法增訂「被害人訴訟參與」條文

2018-03-14 21:55

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議決議「建構維護被害人尊嚴之刑事司法」，要求全面強化被害人於訴訟過程中的保護措施，司法院決定修訂刑事訴訟法，在侵害被害人生命、身體、自由及性自主等案件上，引進被害人訴訟參與制度，14日決議通過增訂「被害人訴訟參與」等相關條文，近日就會函請行政院會銜送立法院審議。

司法院指出，為彌補被害人損害、痛苦及不安，修復因衝突而破裂的社會關係，明文授權檢察官於偵查中、法院，於審理中得將案件移付調解；或依被告及被害人聲請，轉介適當機關、機構或團體進行修復。

為維護被害人名譽及隱私，避免二度傷害，草案明定，法院於審判中應注意被害人或其家屬隱私之保護，及得依被害人之聲請或依職權，利用遮蔽設備，將被害人與被告、旁聽人予以適當隔離。

親友可陪同出庭

再者，為協助被害人於審判中在場時維持情緒穩定，法案讓被害人的法定代理人、配偶、直系或三親等內旁系血親、家長、家屬、醫師、心理師、輔導人員或社工人員於審判中，得陪同被害人在場。

而侵害被害人生命、身體、自由及性自主等影響人性尊嚴至鉅的案件，法案引進「被害人訴訟參與」制度，讓訴訟參與人能全程參與訴訟過程，閱覽卷宗與知悉訴訟的進行程度及卷證資料。

訴訟參與人如有精神障礙或其他心智缺陷無法完全陳述、具原住民身分、為低收入戶或中低收入戶，應聲請指定代理人，或審判長認為有必要之情形，而未經選任代理人者，審判長應為此等訴訟參與人指定律師為代理人。

此外，訴訟程序進行中，亦賦予訴訟參與人就準備程序事項、證據及科刑範圍等項即時表達意見的權利，以及辯論證據證明力及詢問被告的機會。

司法院指出，修正草案盡力防免被害人在刑事訴訟程序中受到二度傷害，並強化被害人程序參與之主體地位，肯認被害人於公訴程序中亦得行使部分訴訟權利，讓被害人能真正感受到司法的溫度。