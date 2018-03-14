警犬「被合照」臉超臭 日本旅客反讚：卡哇伊！

警犬「妹妹」被合照，臉臭到不行還加上低吼，但日籍旅客覺得很可愛。（記者王捷翻攝）

2018-03-14 20:40

〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局北門派出所有隻專門顧家的警犬「妹妹」，資歷才2年，有時候會分不清楚一般民眾與嫌犯，13日有日籍旅客皮包遺失，到警所求助，妹妹奮力狂吠，警方後來找飯店翻譯人員，得知日客弄去皮包，幫忙物歸原主，旅客感謝警方想合照，希望所犬也一起合照，結果妹妹「被合照」時臉超臭，還不斷低吠，讓旅客直呼卡哇伊！

今年才2歲多的妹妹，是警方與台南市動保處合作認養的警犬，平常住在派出所，員警一起照顧，希望牠能向市警一分局東寧派出所的警犬「小黑」看齊，會幫忙警方顧嫌犯，不過，妹妹是個菜鳥「嫩鴿」，有時候還分不清楚嫌犯跟一般民眾，只要看到陌生人，就會狂吠提醒，讓警員苦笑，這樣的吠聲，有點像門鈴的概念。

13日晚間，3名日籍旅客焦急來到警所，語言不通，講話稍微大聲了點，妹妹見狀馬上不斷吠叫，警員把妹妹栓起來，原本不曉得該怎辦，最後想起鄰近的飯店可能有會日文的服務人員，找到翻譯後，才得知旅客在計程車上遺失了錢包，警方調閱監視器畫面，順利將皮包物歸原主。

日籍旅客為了感謝警方，想與警員合照留念，也請妹妹一起入鏡，沒想到妹妹這時還沒認出旅客不是壞人，一臉臭臉配上低吼，讓日客覺得超可愛。