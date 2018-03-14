活逮盜木還查到偷車 眼尖機「警」1案2破

南投信義警分局查獲逃逸外勞盜運珍貴木材、樹瘤，共計16塊、重210公斤。（記者劉濱銓翻攝）

2018-03-14 21:46

〔記者劉濱銓／南投報導〕24歲越南籍阮姓逃逸外勞，下午與同夥在南投信義鄉山區盜伐扁柏，載運下山時被埋伏員警發現，最後棄車潛入山林，但仍被圍捕警方逮捕，回到警局偵訊，警方見其背影與日前機車竊案嫌犯的身影相似，經調閱監視器畫面比對，犯嫌才坦承為代步才偷車，訊後今依違反森林法搬運森林主、副產物贓物罪，以及竊盜罪移送法辦。

警方表示，逃逸外勞原本準備從信義鄉同富村瞭望台林道載運塊材下山，但轄區警力早已掌握並預先埋伏，見阮嫌下山隨即展開圍捕，惟車內2嫌也加速逃逸拒捕，最後見警方緊追，才棄車逃入山林，甚至跳下樹叢逃竄，警方連忙撲倒阮嫌，並在車上起出扁柏塊材、樹瘤共16塊，總重210公斤。

員警在偵訊時，還意外發現阮嫌與轄區日前發生的機車竊案嫌犯背影神似，經調閱監視器畫面比對、突破心房，順利破獲機車竊案。

阮嫌供稱是為方便在山區行動，才偷車代步，會淪為山老鼠則是因之前的工作太繁重，忍受不了便逃離工作地，惟其對藏匿地與同夥身分均不吐實，後續將追查上游砍伐者及下游收購者，並加強山區查緝，避免逃逸外勞成為治安隱憂。