槍擊要犯撞死4人肇逃找人頂包 加判7年定讞

2018-03-14 19:13

〔記者張文川／台北報導〕曾列十大槍擊要犯的屏東角頭林豐德，2012年10月在屏東東港鎮駕車高速撞倒2輛機車，造成4死2傷慘劇，竟打電話叫兒子協助他肇事逃逸，並找陳姓男子「頂包」代罪；林豐德被控肇事逃逸、過失致死、偽證3罪，過失致死罪先前已被判刑1年10月定讞，最高法院今駁回肇事逃逸、偽證罪的更一審上訴，2罪併判7年定讞。

全案今全部定讞後，檢察官將向法院聲請將此2罪，與過失致死罪的1年10月刑期，定出合併應執行刑，預估總刑期將大約為8年多。

判決指出，2012年10月20日，林豐德假釋出獄期間，在東港興農路與新厝路口發生車禍，追撞2輛機車，造成4死2傷，僅有與父母「4貼」的3歲男童、7歲女童受傷倖存，逃過死劫。林打電話叫兒子林健郡到場助他逃逸，父子事後再找陳男出面頂替。

林豐德所犯3罪，一審依肇逃罪判4年8月、偽證罪判8月、過失致死罪1年10月，合併應執行7年；二審3罪各判6年8月、8月及1年10月，應執行加重為9年，其中過失致死1年10月部分，未上訴而宣告確定，另2罪上訴，更一審去年10月將肇逃罪判6年6月、偽證8月，2罪應執行7年。

更一審認定，林豐德假釋期間不知警惕而再犯，釀4死2傷重大交通事故，為脫免罪責而逃逸，並使人頂替，不顧被害人死傷，使損害擴大，被害人遺眷索償困難，偵審期間虛詞狡飾，圖卸刑責，態度不佳，兩罪應執行7年。