正妹噓寒問暖？苗栗男險遭詐 LINE滿滿酒店機器人對話

2018-03-14 19:03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕網路溫柔鄉，純情男險遭詐！苗栗縣頭份市29歲曾姓男子，LINE通訊錄全都是最近流行的酒店機器人，以正妹頭像不斷噓寒問暖，溫言軟語攻勢將曾男迷得團團轉，日前在「假正妹」的慫恿下，曾男到便利商店購買3000元遊戲點數，所幸店員察覺有異報警，在警方苦口婆心勸說下，才及時阻止詐騙。

警方表示，曾姓男子手機LINE聊天室內容都是最近流行的酒店機器人詐騙訊息，對方以正妹照片加上不斷的甜言蜜語，讓許多純情男誤以為遇到真愛，陷入溫柔鄉中不可自拔，殊不知都是酒店或詐騙集團的陷阱。

曾男因「假正妹」不斷噓寒問暖，心癢難耐，於是就照著對方指示，到便利商店購買3000元遊戲點數，超商店員機警報警，頭份派出所警員胡智堯到場時曾男還堅持遊戲點數是自己要使用，但警員反問「對方是否都有找你去酒店消費或買點數？」這才讓曾男驚醒。

曾男向警方出示手機通訊內容，發現裡面滿滿都是酒店機器人的對話紀錄，這才跟曾男細細解說詐騙手法，「對方是否都沒針對你的話回答？」曾男這才恍然大悟，感嘆自己一片癡心換絕情，也感謝警方勸說，才讓自己免於被騙。頭份分局分局長賴銘助表示，最近此新手法很常見，會加強宣導，提醒民眾勿受騙。