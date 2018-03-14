蔡漢政顧總統府5年3個月 基層不盼他留任「借廁所」

2018-03-14 18:24

影片網址為：https://www.facebook.com/JieCeSuo/videos/1609316952484620/

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市中山一派出所所長一職日前因案懸缺，台北市警局令介壽路派出所所長蔡漢政接任，並於今天下午舉辦交接典禮。介壽路派出所同仁不捨蔡漢政調走，自動自發製作懷念影片，還放在其臉書粉絲專頁「借廁所」上，藉此方式感念蔡漢政這位好長官。

介壽所同仁說，以往民眾舉行陳抗活動，地點大多在總統府前凱達格蘭大道，但不少民眾陳抗期間因內急，都跑來介壽路派出所借廁所。不過警方因礙於駐地安全不外借，都委請民眾到一旁的公園公廁使用廁所；因此當初創立粉絲專頁時，就以發音與「介壽所」類似的「借廁所」為名。

中正一分局說，蔡漢政在2012年12月10日任職介壽路派出所所長後，直到今天共待了5年3個月又4天，堪稱「非常長壽」的所長。不過，蔡漢政任職期間對於大小陳抗無役不與，像是太陽花學院、反課綱抗議、以及近期的反年改抗議，都可以見到蔡站在街頭的身影。

介壽所同仁還說，蔡漢政十分體恤下屬，就算外頭陳抗勤務在多，對於底下同仁仍十分關心，有幾次遇上陳抗，蔡在外「苦站」將近一天，但仍堅持要先讓同仁吃便當休息，「所長幾乎都是最後一個人回去休息，吃冷掉的便當。」

中正一一名警官說，蔡漢政處事嚴謹，對於陳抗的執法界線拿捏精準，且與總統府方維安單位溝通順暢，分局高層十分看看重他，甚至以往還曾調侃他「沒人可以比你把總統府顧得還要好，所以不讓你走」。