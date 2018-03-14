次子當警察7天辭世 勇母留言署長 支持長子考警校

2018-03-14 20:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕20歲的新人警員洪羽頡去年10月30日剛分發到桃園市警察局才7天，上班途中不幸車禍身亡，洪母王素雲、胞兄化失去至親悲痛，洪母王素琴13日到NPA署長室臉書留言，表達「羽頡的哥哥…為了羽頡，改變人生重大決定…從警」，洪母表示，警政署長陳家欽親自回電給她，表示聽到她的心聲與感謝，洪羽頡大哥洪廷宇更說，「想告訴弟弟（家人）第7天過後的警察生活是什麼」，希望替弟弟圓夢，以大愛追思洪羽頡。

洪羽頡母親王素琴說，洪羽頡從小跟哥哥洪宇廷、姊姊感情都很好，洪羽頡傳出噩耗後，當時許多他的警專同學、長官到靈前致意、慰問，當時洪宇廷接待這些同學、長官，知道警察都在服務人民，加上能替弟弟圓夢，燃起他當警察的堅定決心。

王素琴說，她到「NPA署長室」臉書留言後，陳家欽打電話給她感謝、致意，她告訴陳家欽，不只心疼兒子遭遇，更希望警政署加強關懷剛畢業的新鮮人，希望幹部、學長能提醒新人轄區或通勤安全，不要重演洪羽頡上班途中，遭遇交通等意外的不幸。

警政署將洪羽頡的哥哥也要從警的訊息PO網後，網友大力支持洪媽媽及洪廷宇，甚至留言「真感動！具有無私大愛的母親；才能在喪子之後；讓其哥哥踏上同警察之路！」；洪母說，她已失去一位警察兒子，說實在不願再有兒子從警，但長子經過思考，願意踏上從警之路，全家人當然表達尊重與全力支持。

洪廷宇說，弟弟繼承爸爸的願望從警，雖然只有短短7天，卻帶給家人無限希望，如今並不因弟弟殞落中止，他目前就讀中興大學生物產業機電工程系四年級，原要報考研究所、當工程師，但為替弟弟完成沒完成的警察路，不但在1月考了大學學測，報名警大，他也在3月10日報考警專，最主要的，是「必須走過一次、經歷過才能感同身受，告慰弟弟在天之靈。」