專偷菜籃族手機！大媽竊盜團 菜市場出沒

2018-03-14 17:49

〔記者徐聖倫／新北報導〕大媽竊盜團出沒注意！

呂姓婦人12日下午到新北市中和區勝利市場買菜，走到一半找手機，赫然發現竟不翼而飛，巧的是，就在同一時間點，也有另名黃姓婦人報案手機被偷，警方調閱監視器畫面，發現有3名可疑婦人在市場裡形跡鬼祟，不排除是竊盜集團，現已積極偵辦中。

警方說，監視器畫面顯示，這3名可疑婦人扮裝與市場的婆婆媽媽無異，卻遲遲沒有購物，反倒是在市場裡東走西走，還不時左顧右盼找下手對象，互相掩護行竊，警方也調閱周邊社區監視器畫面，掌握3人行蹤，將全力追緝到案。