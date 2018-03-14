台南焚印烘焙疑惡性倒閉 連議員也受害

王家貞召開記者會，十餘名受害消費者和供貨廠商出面指控業者惡性倒閉。（記者蔡文居攝）

2018-03-14 17:09

〔記者蔡文居／台南報導〕位於台南成大附近的梵印烘焙去年7月開店後曾引發風潮，日前驚傳無預警倒閉，積欠員工薪資、廠商貨款及涉嫌以會員卡吸金，外傳受害會員恐高達數千人。不過，目前向台南市政府申訴消費糾紛的受害者共623位，金額148萬餘元。其中，包括不少成大師生、成醫員工受害，而市議員王家貞也是受害者。

王家貞表示，她有加入會員，儲值1000元，先後購買了3次，還有多少餘額她並不清楚，但損失應約500元左右，與眾多受害者相比，只是芝麻綠豆的小錢，也未提申訴。

王家貞今天召開「梵印麵包惡性倒閉，商人無良，各方受害」受害記者會，邀請市警局一分局、法制處、消保官、衛生局、勞工局及10餘名受害消費者和供貨廠商出面說明。

王家貞說，請受害者站出來，就是要讓梵印麵包業者看到，公部門是有所作為，不容此惡質廠商繼續行騙，也不希望有消費者再受害。

受害的一名學生消費者表示，因為這家麵包店剛好在成大附近，又打著加入會員半年後就可領取獎學金的噱頭，所以好多成大學生、教授和醫學院的學生都加入會員，之前校園網路就傳說這家店有問題，沒想到2月就惡性倒閉，因為學生大多沒有信用卡，都是以現金消費，所以現在手中都沒有憑證，不知該如何求償。

市府法制處表示，目前跟消保官申訴的受害者有623位，金額達148萬多元，但因為手上沒有會員資料所以無法得知這是不是全部的會員資料。法制處依現金和信用卡消費兩大部分來處理，下週將北上跟發卡銀行協商，看有無精簡方式，能讓信用卡消費者不需提出餘額證明，就可拿回剩餘的費用。至於用現金入會的消費者，因不知業者名下有無財產，只能經過訴訟方式取得債權憑證求償。在供貨廠商部分也建議將受害的過程、金額和詐欺的分工行為寫成書面，交給第一分局進行訴訟。