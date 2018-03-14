機師酒測超標4倍多 遠航開除並求償2千餘萬元

2018-03-14 16:47

〔記者溫于德／台北報導〕遠東航空機師葉興富，去年3月7日執行飛行任務前報到時，竟被測到酒精值高達0.52mg/L（毫克／公升），嚴重超標民航法訂定標準4倍多，隨即被停飛並開除，後遭提告索賠。據悉，遠航求償包括財產與非財產損害，以及受訓費用共2062萬餘元；但葉否認責任。台北地院稍早審理後定本月28日下午宣判。

全案稍早開庭時，原告律師解釋，財產損害包括民航局因葉酒駕行為開罰遠航60萬元，另也包括班機延誤費用、調派其他機師接手所須之交通費、賠償旅客等，至於非財產損害部分，遠航認定葉男酒駕導致遠航受有一定層度名譽損失，因此，財產與非財產損害相加後，共索賠2000萬元；至於葉男受訓費用62萬餘元同樣遭索賠。原告確切索賠金額為2062萬9840元。

法官庭末確認雙方無其他意見後，諭知本月28日下午宣判。

現年逾50歲的葉男，早年曾受雇遠航，後因公司財務危機、停止營運之故，曾經離開，2014年轉任復興航空機師；但他隔年6月再回遠航，事發前從無違規紀錄。

不過，葉男去年3月7日清晨6時許前往高雄航空站報到、準備執行高雄飛馬公飛行任務時，卻被測到酒測超標、酒精濃度高達0.52毫克，立即遭停飛並開除，現面臨官司。

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