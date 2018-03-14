養工處分隊長涉收賄 買Lexus由廠商付車貸

高雄檢調查扣Lexus CT200H車輛1部，傳喚犯罪嫌疑人及證人共12人，懷疑養工處康姓分隊長涉貪，車貸由包商支付。（記者黃良傑翻攝）

2018-03-14 16:40

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市工務局養工處康姓分隊長被檢舉，購買Lexus CT200H名車的每期車貸1萬9000多元，均由包商支付，並曾先後2次收受葉姓承包商的賄款共7萬5000元，高雄地檢署今天（14日）約談康、葉二人，分別以20萬、10萬元交保。

雄檢檢肅黑金專組主任檢察官高峯祈指揮調查局偵辦，昨天持法院核發的搜索票，同步搜索犯罪嫌疑人等的辦公處所、住家共10處，查扣Lexus CT200H車輛1部，同時傳喚犯罪嫌疑人及證人共12人，漏夜偵訊至今天下午，懷疑養工處康姓分隊長於鳳山分隊長任內涉貪。

檢調指出，被告康分隊長（40歲）於鳳山養護工程隊任職期間，因承辦採購標案與葉姓承包商熟識，104年1月初，葉姓承包商標得康姓分隊長承辦的工程，為求工程推行順利，得知他有換車需求，表明願支付車貸，康姓分隊長購入Lexus CT200H車輛1部。

檢調調查，自104年2月間起至106年10月間，葉姓承包商指示員工按月支付每期車貸1萬9404元，幫康姓分隊長按期繳車貸，另於104年、105年間，先後2次支付共7萬5000元賄款。

包商坦承犯行 與分隊長都交保

檢察官還查出，105年9月間，康姓分隊長先行洩漏承辦的採購案資訊給葉姓承包商，葉姓承包商於同年12月底順利得標，106年間1月間交付10萬元賄款給康姓分隊長。雄檢表示，包商偵查中坦承犯行，認無羈押必要，分別諭知20萬元、10萬元交保。