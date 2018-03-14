失智老婦深夜探親找嘸路 M-POLICE解危機

2018-03-14 16:56

［記者陳賢義／台東報導］一名年約80歲的林姓失智老婦昨晚獨自搭車抵東探親，迷途在太麻里鄉金崙火車站前，大武警分局金崙所警據報趕往，以行動載具M-POLICE人臉辨識系統查得身分，立刻通知遠在桃園的家屬，並將老人家載往金崙親友家，解除危機。

金崙所警高浩均、陳建銘昨晚連袂夜巡，據報金崙火車站有失智老人需要協助，到場發現1位老婦人慌張忐忑的站在站前，趨前安撫關心，老婦指稱來金崙村尋親，因數十年未回故鄉，忘了親戚住處，不知該怎麼辦。

對談中老人家不時喃喃自語，反覆說道自己搭車出來女兒一定會生氣，詢問年籍資料，老婦只記得自己的姓名，餘都不清楚，身上也無身分證件，身上只有1張寫著「到台東金崙溫泉」的紙條。

警方研判林婦可能未知會家人就自行離家，以人臉辨識系統查明身分，旋即聯絡家屬，林婦女兒接到警方來電，驚呼與母住在桃園市，最近因接獲金崙地區親友的訃聞，所以母親就一直想回金崙探親，未料竟趁她上班後，獨自搭乘火車回台東。

大武警分局長王永吉籲民家中如有失智長者及精神疾病患者，應不定時幫忙拍照、注意其可能活動範圍，並給予配戴留有聯絡方式的飾品、證件及手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至各縣市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔。