大溪武嶺橋轎車被追撞飛卡機車道 3幼兒嚇哭

被撞自小客車衝過分隔汽車專用道，整輛車就停在機車道上，讓機車進不了專用道。（記者李容萍翻攝）

2018-03-14 16:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區武嶺橋昨晚發生一件2輛自小客車追撞車禍，肇事的自小客車疑因車速頗快，撞擊力道過於猛烈，導致被撞自小客車衝過分隔汽車專用道及「車道分隔導桿」，整輛車就停在機車道上，車內還3名幼童，分為2、3、4歲，因事發突然而嚇的嚎啕大哭，所幸就醫後均無外傷；車禍發生後，機車騎士相當傻眼，只能遵循交警指揮改道行駛汽車道。

因當時正值下班時段，車潮頗多，大溪警分局獲報後，除立即派交通分隊員警到場照相，完成交通事故現場測繪外；另指派南雅派出所、中新派出所員警疏導、管制交通，現場在1小時左右恢復交通正常通行，順利疏解車潮。

警方調查，由李姓男子駕駛的自小客車，疑似因車速過快、變換車道不慎而追撞前方由簡姓男子駕駛的自小客車左後方，李男所駕車輛因撞擊力道過大而轉向，原本往武嶺橋西端桃園方向行駛，最後車頭朝武嶺橋東端大溪老城區方向，而被撞的自小客車更因此衝過分隔汽車道及機車道的「車道分隔導桿」，整輛車停在機車道上。

到場處理的中新派出所所長張重期直呼：「撞得很誇張，汽車噴飛到機車道，想不到這麼直的路可以撞成這樣。」警方呼籲，駕駛人駕駛汽車應遵守道路速限，變換車道時更應注意車前狀況，千萬不可因貪快而超速，否則害人害己。