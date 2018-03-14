愛不到就殺了她？刺死紙廠老闆娘 狠男說法警存疑

2018-03-14 16:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家紙廠昨天（13日）發生凶殺案，被砍殺的鍾姓老闆娘送醫急救後，今天凌晨不幸傷重宣告不治。行凶黃嫌則因院方評估尚不宜出院，警方到院了解案發原因，黃嫌聲稱，10年前在台南開白牌計程車時，搭載到當地旅遊的鍾女因而認識，彼此間一直有連絡，但因感情糾紛想不開才起殺機，不過，這僅是黃嫌片面說詞，警方不排除調閱相關通聯紀錄等資料佐證，釐清案情。

凶嫌黃明敏昨天下午行凶後畏罪自殺，被救起送醫，傷勢無礙，但情緒極度不穩定，還有自殘傾向，更不願配合醫護人員縫合包紮止血，拒絕警方詢問。警方派員戒護，查出已離婚的黃嫌育有一子，但兒子已失聯許久，黃嫌胞妹昨晚原本要從南部上來台中，協助釐清案情，但後來打消念頭。

警方原定今天上午要將黃嫌帶回警所製作筆錄，但他有發燒狀況，院方評估不宜出院，警方到院進行人別訊問確認身分在初步問及行凶動機時，黃嫌聲稱，10年前在台南開白牌計程車搭載到鍾女，閒談中得知彼此都是台南人，鍾女當天是回娘家順道旅遊，才會坐到他的車。

黃嫌說，雙方因此認識後，一直都有連絡，但鍾女最近避不見面，也不接他電話，他覺得感情生變才萌生殺機，昨天攜帶預藏菜刀及錐子後找鍾女談判，但談判破裂，憤而行凶。不過，警方說，這純粹是黃嫌片面之詞，可信度存疑，不排除進一步調閱相關通聯紀錄等資料佐證，釐清案情後依殺人罪送辦。