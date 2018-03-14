三重1死1重傷槍擊案 共犯到案被訴

2018-03-14 16:42

〔記者王定傳／台北報導〕男子黃軍淞不滿竹聯幫戰堂份子羅凱程、李建志涉入討債糾紛，去年6月間夥同男子羅翊綸、吳伯笙等，將李打死、羅男則重傷下半身癱瘓，新北地檢署去年已依殺人罪起訴黃、羅及吳男等3人，今再將通緝到案的許兌及邱證瑋2人依殺人罪起訴。

檢警調查，黃男本與俞姓女子有債務糾紛，俞女委託有竹聯幫戰堂背景的羅、李等人向黃男討債，由於黃男聽俞女轉述羅等人放話對黃男不利，去年6月24日，黃男因而夥同羅翊綸、吳伯笙等人找上俞女。

由於俞女告知羅等人放話要處理黃男，黃隨即反嗆：「上新聞結果要竹聯戰堂被角頭幹掉，就好笑了」，隨即要求羅凱程出面談判。

檢警調查，隔日凌晨2時許，眾人在新北市三重區重新路談判，對質過程中，許兌因認為對方帶武士刀，不懷好意，持槍對羅、李2人射擊，黃男則持短刀朝羅男腹部攻擊，羅翊綸、吳伯笙及邱證瑋分別持西瓜刀、短刀及長刀追砍李男。

檢警調查，吳伯笙趁李男跌倒之際，持利刃朝他背部攻擊，羅翊綸及邱證瑋也趁機亂刀揮舞；眾人還不罷手，由許兌持槍朝已經倒臥在地的羅凱程射擊，還嗆說：「屁股一定要給他死」，吳伯笙則開車從羅凱程身上輾過，眾人瘋狂行為導致李死亡、羅重傷。

檢方認為，許、邱等人積極準備槍枝、刀械攻擊，歷時不過30多秒，下手甚重，欲置對方於死地，嚴重影響社會治安，建請法院從重量刑。