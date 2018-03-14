首納火山爆發！北市107年災防演習規模勝以往

2018-03-14 16:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市近年發生復航空難、蘇迪勒、杜鵑及梅姬風災、0614與0602水災及國道翻車事故，災害類型漸趨複雜多元，面對各種災害威脅，災防工作及風險管理均須因應改變，今年台北市政府舉辦107年度災害防救演習，演習內容因應複合式災害規劃且規模更勝以往，透過一系列的兵棋推演和實兵演練，驗證各單位整備狀況，確保市府防災應變機制能順利運作，隨時做好準備。

此次演習包含全國首次的火山災害無腳本兵棋推演及實地疏散撤離演練、國軍陸戰隊六六旅及M3浮門橋車首次參演、水災演練納入無預警元素、古蹟文化資產搶救演練、纜車高空人命救援、國際支援與民間企業參與及11區防災公園跨夜收容等。

台北市消防局指出，今年防災演習區分為7個場次，首先登場的是3月15日在美堤河濱公園的水災災害防汛演練，除驗證各項水災應變機制外，國軍五三工兵群特別出動浮門橋車協助於橋梁斷裂時，以浮橋進行人員裝備物資運送。

重頭戲是3月31日在北投復興崗的地震火山災害實兵演練，配合國軍、民力、跨縣市支援及來自日本東京、橫濱、韓國首爾國際搜救隊的支援等，辦理整合性演練，另為切合實境，演習首次結合災防警告訊息發布，演習期間特定區域的民眾都將會收到緊急地震警訊，請民眾收到警訊的時候不要驚慌，同時演練實況也在台北市防災資訊網（http://www.eoc.gov.taipei/EOC/）同步直播。

目前規劃的各項演練項目及時間如下：

（一） 由工務局主辦，3月15日10時30分在金泰里里辦公室及美堤河濱公園辦理「水災防汛演練」。

（二） 由交通局及捷運公司主辦，3月19日13時30分在動物園周邊道路辦理「陸上重大交通事故演練、纜車設備異常事故搶救演練」。

（三） 由文化局主辦，3月21日14時在松山文創園區製菸工廠辦理「古蹟文化資產搶救演練」。

（四） 由消防局主辦，3月26日9時30分在市災害應變中心辦理「火山災害兵棋推演」。（此項演練不開放採訪）

（五） 由消防局、兵役局及北投區公所主辦，3月31日13時30分在國防大學政治作戰學校（復興崗營區）辦理「震災及火山災害搶救演練」。

（六） 由文化局主辦，4月13日10時30分在松山文創園區辦理「企業防災演練」。

（七）由消防局主辦，4月14日至30日期間，辦理「水災無預警演練」。