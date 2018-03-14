看病誆公出打卡露餡 教部參事浮報差旅費被訴

2018-03-14 15:42

〔記者謝君臨／台北報導〕教育部參事呂春嬌，在擔任台中國立公共資訊圖書館館長期間，涉嫌浮報差旅費15次，詐領2萬2千元公款，甚至有次北上看病竟謊稱拜會法務部保護司，並請領差旅費，後因在醫院打卡被檢舉，被政風人員約談；事後，呂春嬌向廉政署自首並繳回犯罪所得，台北地檢署今依違反貪污治罪條例，將呂起訴。

57歲呂春嬌為台大圖書資訊學研究所博士，曾任輔仁大學圖書資訊學系兼任講師、助理教授、國立台中圖書館館長等職，在台中的6年7個月期間，她從無到有，打造全國第一座公共數位圖書館，完成轉型任務，於2016年9月1日交接後，升任教育部參事，

檢調調查，2011年至2016年間，呂春嬌擔任台中圖書館、國立公共數位圖書館館長，因擔任口試委員或公出演講，領取邀請單位的報酬，卻涉嫌違反規定申請差旅費；其中2015年間，呂北上至台北仁愛醫院看病，卻以前往拜會法務部保護司為由，申請差旅費，後因在醫院打卡而曝光。

政風人員接獲檢舉，約談呂春嬌，呂自知紙包不住火，決定向廉政署自首，並繳回犯罪所得；檢廉清查呂春嬌所申請的400件差旅費，發現有15件涉嫌浮報，不法所得約2萬千元，認定她涉犯貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，今將她起訴。