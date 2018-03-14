涉包庇色情酒店 中山分局4貪警羈押禁見

台北市警中山分局中山一派出所所長林崇成（見圖）與3名員警，涉嫌收賄包庇轄區色情業者，北檢今下午3時裁定4警與2業者羈押禁見。（資料照）

2018-03-14 15:12

〔記者張文川／台北報導〕台北市警中山分局中山一派出所所長林崇成與3名員警，涉嫌收賄包庇轄區色情業者，台北地檢署昨聲押林崇成等4警與3名酒店業者，台北地院法官不停棚徹夜隔離開庭，從昨天晚上6點一直開到今天中午1點才結束，歷時19小時，訊後認定有串滅證、逃亡之虞，今下午3時裁定4警與2業者羈押禁見。

被羈押禁見的4名員警，包括所長林崇成、警員郜振傑、巡佐紀炳場、陳宏洲，業者巫蕙玲、胡錦蓮也羈押禁見，中間人鮑銘璞10萬元交保。

此前，中一所總務鄭姓警員，昨在調查局訊問後，已獲請回；檢方昨另已諭令酒店會計楊瑀琦50萬元交保、登記負責人謝安芳20萬元交保、記帳業者黃光雄5萬元交保。

檢調獲報，中山一派出所警員涉嫌自2年前起，按月收受「曉」酒店媽媽桑巫蕙玲4萬元賄款，暗助業者規避查緝，逢年過節賄款加倍；業者在電話中以「土地公」做為警員暗號，並請酒商鮑銘璞擔任中間人。

裁定指出，林崇成等4警雖否認犯行，但依據扣案帳冊、手機監聽譯文、蒐證畫面、手機LINE對話內容、證人與同案被告證述，可佐證4人涉違背職務收賄罪嫌的嫌疑重大，監聽對話也發現4人與業者在相互勾串，且重罪常伴隨逃亡、勾串、湮滅、偽造、變造證據的可能性，此案是嚴重破壞警察風紀的案件，為確保後續偵、審，有必要羈押4警並禁見。

裁定指出，業者巫蕙玲否認犯行，胡錦蓮雖是坦認犯行，但說詞避重就輕，2女身為本案酒店首腦與股東，皆涉行賄、媒介性交易罪，巫蕙玲另涉個人資料保護法，且有刪除和鮑銘璞手機對話紀錄的滅證行為，也羈押禁見2女。

鮑銘璞是立邦酒店與中山一派出所員警間的中介橋樑，但同案被告和證人都沒人提到他有參與行賄、收賄、分贓，帳冊也沒他的名字，尚無法證明他參與行、收賄，雖然他有打探調查局北機站先前搜索酒店的細節和後續偵查方向，也有替巫女向林崇成詢問酒店的事，但法官認為這只能證明巫女與所長有勾串行為，尚難以認定鮑男涉行收賄罪的嫌疑重大，沒必要羈押，裁定10萬元交保。