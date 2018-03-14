警健康易「三高」！樂當替代役準醫師發揮所學

2018-03-14 14:58

〔記者許國楨／台中報導〕警察工作勤務繁重壓力大，健康普遍亮紅燈，為關懷及照護同仁身心健康狀況，台中市警局交通大隊大隊長郭士傑今天特地請隊上的準醫師替代役許仲皓講授保健知識，希藉此幫助同仁找回職場上滿滿的活力。

替代役許仲皓是長庚醫學大學醫學系第一名畢業，準備服兵役時抽到替代役，在成功嶺受訓時選擇了第一志願警察替代役，去年8月分發到台中市警局交通大隊，總是笑臉迎人的他外型出眾，剛來時還引起一陣騷動。

但許仲皓的醫學背景及熱心服務的態度，讓不少員警都喜歡找他諮詢醫療方面的問題，大隊長郭士傑更借用他的專長，今天利用聯合勤教的機會請他替同仁講授保健知識，許仲皓表示，警察人員常常需面對高壓力、高危險性的工作環境，且需長時間站崗執勤、巡邏，較同年齡層更容易有「三高」疾病。

且警察人員工作壓力大，外食多，三餐不定缺少均衡飲食，更是心血管疾病的高危險群，應該好好檢視飲食、生活作息及習慣，從飲食及運動出發，才能維持健康享受幸福的人生。

對於為何選擇警察役，他說，警察和醫師都是服務民眾，尤其在醫院急診室遇到的很多病患，多數為交通事故傷亡案件，也都是救人的工作，到警察單位服役是很特別的經歷，也豐富自己的人生閱歷。