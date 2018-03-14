阿兜仔來台觀光掉相機 警影像反推尋回

2018-03-14 14:44

〔記者許國楨／台中報導〕一對自英國來台觀光的情侶檔攔搭小黃到逢甲夜市逛街，下車後才驚覺將一台記錄著兩人遊台珍貴影片及甜蜜回憶的運動相機遺忘在車上，警方獲報因訊息有限一度陷入膠著，最後靈機一動透過情侶檔另台相機內的影像反推，推測小黃行駛路線並過濾路口監視器，終於找到小黃順利找回相機，讓情侶檔驚呼「Incredible!」。

台中市第六分局西屯派出所警員蔡宗澤上週六晚間值班時，一對外籍情侶突然進入求援，因兩人均不會說中文，蔡員慢慢用英文溝通才瞭解情侶檔自英國來台觀光，當天剛到台中遊玩，稍早從台中火車站攔搭計程車至逢甲夜市逛街，一路上興奮的各自拿著一台相機錄影拍照，下車時才驚覺將其中一台價值不斐的運動相機遺忘在車上。

兩人原心想應該找不回來了，但因相機裡記錄著此次台灣遊的珍貴影片，還是抱著一絲希望求助警方，希望能找回二人甜蜜的回憶。

只是兩人提供的訊息有限，儼然是個不可能達成的任務，但員警未輕易放棄，絞盡腦汁思索著蛛絲馬跡，突然靈機一動，想到藉由未遺失相機所拍下的沿途景色來推測計程車行駛路線，接著調閱沿途監視器找尋可能乘坐的計程車。

經過一番努力終於順利查出並聯絡上運將找回完好無損的運動相機，兩人對於相機竟能失而復得感到非常不可思議，直喊:「Amazing!Incredible!」，並開心在派出所合影留念，讓這段插曲成為台灣之旅的難忘回憶。