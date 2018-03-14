法官協會嗆評鑑陳志祥 司法院要出手了

2018-03-14 14:15

〔記者吳政峰／台北報導〕司法人生演不完！前法官陳鴻斌偷親女助理嘴角案，職務法庭再審後改判罰薪，不用免職，退休金每月回填約10萬元，引發司改會等團體不滿，承審的受命法官陳志祥只好親上火線釋疑，反換法官協會不滿，質疑陳的談話傷害被害人，違反法官倫理規範，要求送法官評鑑委員會處理，司法院對此回應，將檢視陳在節目中的意見，如有不當，將採取必要措施。

司法院指出，陳志祥近日以法官身分，接受廣播訪問、參加談話性電視節目，發表個人具有爭議性意見，引起各界議論，為維護司法公信力、匡正法官不當言行，將檢視陳於相關節目所發表意見，如其確有違背法官倫理規範情事，將採取必要職務監督措施，以維持法官應遵循之紀律。

法評會則說，法官協會是許可通過的請求評鑑組織，可自行填寫陳請書，檢具相關事證，送交法評會處理，收案後就會分案到法官評鑑委員會會議，不過到現在還沒收到任何有關要求評鑑陳志祥的陳請書。

法官協會14日發表聲明，指在司法院職務法庭再審案件引發社會軒然大波之際，職務法庭之陳志祥法官一再接受廣播、電視等媒體訪問，雖力圖澄清見解，然諸多發言內容，均有造成被害人再度傷害之可能，本會嚴正要求陳法官立即停止對外發表此類言論，且請求對陳法官進行法官評鑑，自律是否有違反法官倫理規範之情事。

至於對性騷案改判的看法，法官協會則表示，期盼職務法庭日後審理時，除審慎審酌個案情節，作成得以兼顧國民期待的妥適判斷外，亦能藉由判決向外界宣示法官群體重視自律自省的價值。