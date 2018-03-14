你累了嗎？死亡證明寫錯時地 醫師被罰10萬打官司敗訴

2018-03-14 14:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市戴姓男子於2016年8月病故於中國醫藥大學附設醫院，家屬於同年9月向醫師申請死亡證明書時，林姓醫師卻寫錯死亡時間，誤差1天，死亡地點也誤植戴男住處，家屬舉發後，衛生局開罰10萬元，林姓醫師不服裁罰，提請行政訴訟，並辯稱他很忙碌，文書有出錯的可能，誤植只要更正即可，他當時開證明書時，電腦出錯，他才依死者告知的時間開證明，聲明撤銷罰單，不過，台中地院行政訴訟庭認為，林姓醫師顯然因故意或過失而誤植，違反醫師法第28-4條，出具與事實不符的死亡證明書，衛生局處罰10萬元並無錯誤，判決林姓醫師敗訴，可以上訴。

判決書指出，戴男於2016年8月31日傍晚6時50分，病故於中國醫藥大學附設醫院，當時由值日醫師宣告死亡，同年9月6日，死者家屬向主治的林姓醫師請領死亡證明書，死亡時間卻誤植同年9月1日下午2時30分，地點也誤植為死者戶籍地址，家屬向衛生局舉發，衛生局依醫師法第28-4條「出具與事實不符之診斷書、出生證明書、死亡證明書或死產證明書」，處罰10萬元。

林姓醫師提起行政訴訟，他宣稱醫師忙碌，從事高風險治療行為，患者都是重症，無法完美無缺處理每一位患者，況且誤植只要更正即可，沒有損害他人權益，他也沒有為自己或別人圖謀不法利益，要求醫院文書百分之百正確，實為強人所難。

他強調，家屬申請死亡證明書時，他用電腦打開戴男的病歷，發現內容有誤，欠缺死亡原因、時間與地點，當時門診患者很多，他不知道電腦問題在哪裡，他也不知自己為何把死者的戶籍地址，用電腦的複製功能，複製到醫院的地址，導致死者的死亡地點應該是醫院，卻變成了死者的戶籍地址，不過，他曾詢問家屬死亡時間等資訊，再依家屬提供的資訊開具證明書，他還告訴家屬，如核對有誤，可再回來訂正。

不過，家屬卻否認林姓醫師詢問死亡時間與地點，家屬作證說，拿了死亡證明書之後，沒有核對是否正確，就離開診間了。

台中地院行政訴訟庭認為，依行政罰法第7條，出於故意或過失都應處罰，林姓醫師無法合理說明自己為何寫錯死亡地點，顯然是故意或有所過失，衛生局依醫師法28-4條罰10萬元，並無濫用裁量或裁量怠惰，據此判決林姓醫師敗訴，可再上訴。