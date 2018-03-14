要平反冤案 法醫研究所啟用「DNA儲存室」

2018-03-14 14:06

〔記者楊國文／台北報導〕有鑑於好的DNA檢體可以讓冤錯案平反，法務部法醫研究所經過兩年規劃，今正式啟用「DNA儲存室」，透過建置具零下80度低溫保存功能的儲存設備，狀況好的DNA檢體可保存達30年之久，保存到足以平反的一天，保障司法人權。

今早「DNA儲存室」啟用前，舉行揭牌典體，還特別請到「催生者」檢察總長顏大和出席，共同揭牌的首長還有法務部常務次長張斗輝、高檢署檢察長王添盛、調查局長蔡清祥、司法官學院院長蔡碧玉等人。

法醫研究所指出，法醫所血清證物組每年受理法醫鑑定案件約1000件，萃取出的DNA檢體（例如血液、肌肉、骨骸等）約200個，驗畢後，將儲存在DNA儲存室中零下80度冰箱中可保存達30年，可有效降低DNA檢體裂解的速度，使DNA檢體得到較妥善的保存。期間若有需要，案件當事人向法院申請，經法院同意後，再重新以當時最新科技進行DNA鑑驗，可確保當事人司法人權，使冤案平反，捉拿真兇。

法醫所所長涂達人強調，DNA儲存室成立是保障司法人權重要的里程，還透露說「這是給檢察總長最好的退休禮物」，原來是男子呂介閩2000年時涉以鈍器打死女友，被判刑13年定讞且在服刑中，呂家人到處陳情，檢察總長顏大和獲報發交給高檢署調查有無冤情，高檢署囑託刑事局以新的「男性Ｙ染色體DNA-STR型別鑑定技術」重新鑑定，發現當年驗不出來的唾液DNA確實並非呂男所有，2015年以此聲請再審，呂終獲判決無罪，顏大和因此在兩年前向法務部建議，有必要在法醫所建置DNA儲存室，法務部僅以699萬經費即建置完成，目前已保存3萬5千筆DNA檢體。顏大和預定5月8日退休。