房屋承重超過原始設計 也可能變成「軟腳蝦」

台北地檢署檢察官林安紜、桃園市結構技師公會理事長廖書賢透過台灣司法人權進步協會指出，就算後天沒有變更結構設計，但只要承重超過建物的原始設計，也有可能變成「軟腳蝦」。圖為206花蓮地震，雲門翠堤大樓倒塌畫面。（資料照）

2018-03-14 13:17

〔記者吳政峰／台北報導〕近來地震頻傳，國人人心惶惶，台北地檢署檢察官林安紜、桃園市結構技師公會理事長廖書賢14日特別透過台灣司法人權進步協會指出，就算後天沒有變更結構設計，但只要承重超過建物的原始設計，也有可能變成「軟腳蝦」。

好好的建物為什麼會變成軟腳蝦呢？兩人指出，可以從建物存在的三個階段來剖析。首先是建物的「設計階段」，就是在建造建物之前，結構技師或土木技師根據基地特性、建物外型與使用目的等條件，對於樑柱走向、鋼筋數、樓板厚度等所做的配置。

再者，就是建物施作人應依設計者之規劃執行工事的「施工階段」，在這兩個階段中，如果有設計不當，或是偷工減料情形，就會生成先天不良的建物，則在一定外力的衝擊下，建物就可能會傾倒毀壞。

如果建物合格通過前二個階段，在交給使用人時，理論上應就具備「小震沒事，中震可修，大震不倒」的抗震能力，但如果使用人在「使用階段」對建物做不當的使用，建物就可能因為後天失調而加入軟腳蝦行列。

上述三個歷程，與民眾較有關的是「使用階段」，除了打掉隔間這類變更建物格局、外觀的行為，就連沒有變更行為，也可能影響建物安全。

舉例來說，有個書商承租一樓店面開書店，同時又租下同棟4樓當庫存空間，書商並沒有變更既有的隔間或樑柱，但從技師的角度來看，這也是可能影響結構安全的變更使用方式行為，因爲房子的載重改變了，如果增重超過技師原設計規劃的樓板承重能力，當然也可能使房子變成軟腳蝦。

兩人表示，如因不當的變更行為，使建物受損，甚至導致他人生命、財產的損害，所有權人、使用人就必須面臨民事上的損害賠償，甚至是刑事上的過失傷害、過失致死責任。

兩人建議，使用人如要對建物之格局、外觀或使用目的、方式進行變更，應該於事前向建管機關，或結構、土木技師提出諮詢，並依專家意見執行計畫。