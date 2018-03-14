宅男水耕大麻被查獲 母錯愕﹕以為種花花草草

警方查扣16株大麻。（記者許國楨攝）

2018-03-14 12:49

〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子平日宅在家當自耕農，但他不種蔬果卻種起大麻牟取暴利，警方昨天循線上門查緝，起出16株大麻植栽及大麻花成品，初估1株大麻年收4次，每株年產植有3到400萬元，16株大麻年產植超過5千萬元，讓同住林母錯愕驚呼﹕以為兒子只是喜歡種花花草草，沒想到竟種這些害人的東西。

警方調查，37歲林男家中經濟狀況不錯，平時會幫忙母親經營的氣瓶填充生意，卻在自家透天厝二樓種起大麻，他先上網以比特幣從國外網站購得大麻種子郵寄台灣，再從網站研究種植技術，購買植物營養液、植物生長燈具、水值檢測器、溼度控制機等器材。

他同時架設水管使用水耕方式繁殖大麻，室內設計自動照明及灑水系統，並使用電風扇、除濕機等設備，讓溫室保持通風，加速大麻成長，手法相當專業，導致成品在大麻市場有很高評價，台中市第五分局偵查隊根據線報查緝，昨會同市刑大偵1及偵3隊循線逮捕正要出門的林男。

警方同時起出16株大麻植栽及九百多公克的乾燥大麻花成品，並查扣相關種植器具等證物，警方說，一株大麻每三個月可以採收一次，一年四次採收加工為成品後，以目前大麻每公克市價1500元，每株起碼有3到400萬元左右的利潤，16株大麻年產植超過5千萬元。

但林男在警訊中辯稱，所種植大麻經乾燥後，以每公斤42萬元販賣給中下游毒販，目前僅採收1次販賣，近日將第2次採收即遭查獲，警方懷疑他的說詞避重就輕，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，再繼續深入追查大麻流向。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

林男被依毒品罪嫌送辦。（記者許國楨翻攝）

林男在自家透天厝二樓栽種大麻。（記者許國楨翻攝）

林男聲稱已採收一次販賣。（記者許國楨翻攝）