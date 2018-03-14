台中4樓加蓋住宅凌晨火警 母子3人獲救

2018-03-14 12:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市大肚區遊園路二段一處加蓋4樓的住宅，今天凌晨1點左右發生大火，起火點是在1樓，當時有母子3人被困在4樓陽台，警消到場後，先叫3人關門等待救援，消防人員壓制火勢，再引導母子3人下樓，3人並未受傷，僅輕微嗆傷，送醫後無礙，起火原因待查。

大肚區遊園路二段一條巷弄內的一戶住宅，今天凌晨1時左右發生火警意外，警消人員於1時24分接獲報案，出動犁份、工業區、協和及西屯分隊及各式消防車10輛、救護車2輛、人員43名，由犁份分隊小隊長楊定機帶隊前往搶救，1時30分到達，並於1時40分控制火勢，1時43分撲滅。

犁份分隊表示，由於火警現場是在一條小巷內，消防雲梯車無法進入，只能徒步到現場救火。

發現火警現場為3樓RC、4樓鐵皮加蓋建物，警消到場後1、2樓有濃煙竄出，看到33歲的黃母及2名16及10歲的兒子受困在4樓陽台，消防人員先請3人先進入屋內關閉門窗避難，讓濃煙不會直衝到4樓。

消防人員確認起火點在1樓，立即佈署水線壓制火勢後進入搶救，將黃家母子3人引導至1樓，幸無外傷且意識清楚，但防萬一，將母子3人送醫，僅輕微嗆傷幸無礙。

火勢在消防人員搶救下順利撲滅，經查為3樓RC建物4樓鐵皮加蓋建物，1樓工作室及客廳無故起火燃燒，燒毀電視、飲水機及家具等物品，財物損失約20萬元，燃燒面積約20平方公尺，而原因還要調查。