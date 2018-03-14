倪安東認與管罄嘿咻獲妻撤告 管罄只認牽手不願賠償

倪安東與管罄因合眼音樂劇相熟，現卻被控兩人不倫；倪事後因向妻認錯換和解撤告，不認錯的管仍被提告求償。（資料照）

2018-03-14 11:30

〔記者溫于德／台北報導〕倪安東日前遭爆出不倫藝人管罄，雙雙遭分居中的倪妻連帶求償200萬元，台北地院今日上午首度開庭審理。但倪妻律師在庭內表示，由於倪男已向妻道歉，並透過聲明書承認與管女多次性行為，基於小孩尚需雙方共同監護，選擇原諒倪男、已撤告，兩人已談妥離婚條件。管女部分，仍否認小三身分並「嘿咻」，堅稱只有牽手，因此仍被求償100萬元，稍早在台北地院法官建議下，兩造將商談和解，金額落在20萬至60萬之間。

倪安東2016年6月遭週刊踢爆偷吃管罄；倪、管因合作音樂劇認識，曾經相偕回男方美國住處，期間不僅牽手，還曾曝光親嘴照片，導致元配李女要求丈夫對質，後再對他與小三提告。

不過，由於倪認錯並提出聲明，清楚寫到「未向管罄表達已經離婚」、「曾與管女有性行為」等；李女基於年幼小孩尚須雙方共同照顧，已在前天對丈夫撤告。

至於管罄，今開庭仍由律師主張，周刊拍攝的親嘴或牽手照片「純屬誤會一場」，自認屬於無辜第三者，且發生地點在美國加州，應適用當地法律條文。李女律師則呈上倪安東聲明提到，倪男已透過書面方式承認出軌、與管罄發生性行為

法官聽畢後力勸雙方和解；而李女律師要求至少60萬元和解金額，但管女律師認為金額過高；雙方最後在法官建議下，同意先行調解，金額落在20萬至60萬之間，本月27日下午2時30分將在北院協商事行調解程序。

李女律師庭後提到，當事人並沒有要為難任何人的意思，盼事件過去後能與小孩重新過生活，但因管罄明知倪安東尚未離婚，還發生性行為，事後卻又不願對當事人道歉，且在法院宅否認有發生性行為情況，是當事人最生氣的地方。

「做錯事情如果可以勇敢去面對，我們可以原諒」李女律師強調，如果你（指管罄）面對媒體還是一副很有道理的樣子，依常理判斷，任何人都沒有辦法原諒，因此堅持和解金額至少60萬元原因，

李女律師最後說，當事人與倪安東已完成部分離婚協議，不過內容保密、無法對外透露，且因兩人在美國結婚，因此仍有相關認證手續需辦妥，才能在台再辦結婚與離婚登記，但強調「兩人確定是會離婚的。」