誆投資靈骨塔交易詐財2億 13人交保

2018-03-14 11:31

〔記者謝君臨／台北報導〕靈骨塔詐欺案又一樁！檢調接獲檢舉，炘烽資產管理等多家公司，涉嫌利用旗下業務員以話術代銷靈骨塔詐財，不法所得逾2億元；台北地檢署昨指揮調查局搜索12處，並以犯罪嫌疑人約談炘烽負責人黃宥勳等20人，今天凌晨檢方訊後依涉犯詐欺等罪，諭令黃20萬元交保，其餘12人分以3萬至10萬元不等金額交保。

調查局北機站經長期蒐證，發現炘烽資產管理公司、民富事業公司、鼎馥人文事業公司、閎澤資產管理公司、久生開發國際公司，以及福安資產管理公司等，透過業務員佯稱「手邊有熟識的買家，想要大量收購納骨塔位、牌位、生前契約、骨灰罐等，可仲介協助轉售，迅速獲取高額獲利」，藉以詐騙投資者。

而後，業務員利用「買家收購塔位需搭配其他殯葬類商品一併出售，或累積達一定數量才能成交」等話術，詐騙原已購買塔位、急欲脫售或尋找物件投資的上百名投資者，陸續投入大量資金加購塔位或其他殯葬類商品，而在投資人資金不足時，業務員另介紹民間貸款金主，協助辦理貸款周轉。

等到投資者上鉤後，該犯罪集團成員再藉故推稱「買家」無意購買，導致無法成交，而負責推銷的業務員則全數失聯、避不見面；北機站估計，該犯罪集團成員藉此模式行騙，不法金額逾2億元。

北機站發現，此案被害人多為先前「鴻源」、「全球」、「全統」吸金案的受害者，多存有挽回投資失利款項的心態，犯罪集團成員則以「自救會」為名，誘使被害人先以較低廉的價格換購塔位，進入塔位交易市場，再透過業務員不斷以話術遊說，投入更多金錢，最後才發現被騙，再度成為受害人。

全案經北機站報請台北地檢署指揮偵辦，昨搜索12處，並約談犯罪嫌疑人黃宥勳、龍誌資產管理公司負責人鍾湘傑、閎澤公司負責人林秉緒、業務員柯長廷等20人，檢察官訊後依涉犯詐欺等罪，諭令黃20萬元交保、鍾10萬元交保，其餘人則分以3萬元至10萬元不等金額交保。