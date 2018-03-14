制式槍「改造」變改造槍 警：為減低刑責

王姓男子擁槍自重還染毒癮，高市刑大報檢搜索，查獲有「小衝鋒槍」之稱的土耳其手槍，但槍管疑似換過，警方透露，因改造槍刑責遠低於制式槍，不少人會藉此逃避刑責，形成漏洞，呼籲司法機關正視。（記者黃良傑攝）

2018-03-14 11:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕王姓男子擁槍自重還染毒癮，高市刑大報檢搜索，查獲有「小衝鋒槍」之稱的土耳其925手槍，警方發現槍機、滑套都是制式，但槍管疑似換過，警方透露，因改造槍刑責遠低於制式槍，不少人會只換槍管逃避刑責，形成漏洞，呼籲司法機關正視。

刑大偵二隊指綽號「小南」王姓男子擁槍自重，並與改槍要角綽號「樂咖」的男子過從甚密，懷疑2人涉嫌共同改造槍枝，但王男（37歲）落網否認改造或販賣槍枝，只坦承持有、把玩改造槍彈。

警方今天表示，12日持搜索票前往王男租處，趁他停車之際攔檢，王男忘了零錢包內有包毒品，結果被搜出0.45公克安毒，再回住處衣物間查獲1把土耳其925手槍、9顆子彈，以及1把半成品手槍，刑大指出，該把土耳其手槍3至5秒內可連發26發，握把還特地漆成白色。

刑大訊後，將王男依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並擴大追查槍彈來源。

警方表示，因制式槍刑責高達5年以上，不能緩刑，但改造槍僅2年左右，還可緩刑，以往道上以制式槍彰顯「大哥」身分，持改造槍會「掉漆」，但現在為逃避刑責，技巧性僅換槍管，制式槍變改造槍，殺傷力卻不輸制式槍，令檢警搖頭。

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