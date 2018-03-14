民進黨苗縣議員李聰祥貪污案 二審改判7年

2018-03-14 11:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕民進黨籍苗栗縣議員李聰祥，被指控藉勢恐嚇茶藝館負責人，插股取得股東身分，還要求通霄警分局警員王榮麟，提供臨檢勤務計畫表，避免他開設有越南女子陪酒的小吃店被臨檢取締，還另涉詐領苗栗縣議會出席費等；苗栗地院去年7月依貪污罪判刑7年6月與1年6月（可易科罰金）徒刑，警員王榮麟判刑10月，宣告緩刑2年，李上訴二審，台中高分院今天改判7年與4月（可易科罰金）徒刑，褫奪公權3年，王榮麟則維持原判決。

判決書指出，李聰祥是苗栗縣議會現任縣議員，並入股苗栗縣苑裡鎮「春風茶坊」、「五月花KTV」、「一壺香茶藝館」等可能被臨檢，有越南籍女子陪侍的娛樂場所。他於2009年7月間，以強制方式取得「一壺香茶藝館」股東身分；於2013年10至12月間，持業務登載不實收據，向民主進步黨申請該年度全年每月5000元的補助；於2013年9月9日、12月11日、12月25日，3次未出席苗栗縣議會議程，卻在簽到簿上簽到，利用此職務上機會詐取出席費、交通費及膳食費共計3675元；於2014年3月間，與福全旅行社實際負責人鄭文慧，共同利用出國考察機會，詐取機票費用3400元的差額未遂。

王榮麟為苗栗縣警察局通霄分局辦理公關業務的警員，竟自2013年11月起至2014年4月止，按月將應行保密的通霄分局「各組支援外勤巡邏勤務計畫表」交付李聰祥，前後共計6次。

李聰祥、王榮麟雖都否認犯罪，但依相關證據，台中高分院認為辯解都不足採信，李聰祥觸犯貪污治罪條例第5條，利用職務機會詐取財物既、未遂罪、商業會計法的填製不實罪、刑法第304條第1項的強制罪、刑法第216條、第215條的行使業務登載不實文書罪。王榮麟則觸犯刑法第132條第1項的公務員交付國防以外應秘密之文書罪。

台中高分院認為，李聰祥身為縣議員，本應珍惜選民託付，監督縣政、為民喉舌，竟貪圖合夥經營「一壺香茶藝館」的利益，強迫經營者同意入股；且製作不實的收據，向民進黨申請補助，他是縣議員，參加會議完成簽到才能支領出席費、交通費及膳食費，及因公出國考察，可以報支機票費用等職務的機會詐取；王榮麟身為警察，竟忘卻保密的重責，明知李聰祥的背景，卻應其要求交付勤務計畫表，有虧職守，台中高分院二審改判7年與4月（可易科罰金）徒刑，褫奪公權3年，警員王榮麟維持原判，可再上訴。