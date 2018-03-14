警弟任職7天車禍亡 哥報名警大：幫弟走完警察路

警專34期畢業的20歲警員洪羽頡（見圖），去年10月23日才剛分發到桃園市警局楊梅分局埔頂派出所服務，沒想到才下單位服務7天，就在上班途中出車禍身亡。（圖擷取自洪員臉書）

2018-03-14 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕警專34期畢業的20歲警員洪羽頡，去年10月23日才剛分發到桃園市警局楊梅分局埔頂派出所服務，沒想到才下單位服務7天，就在上班途中出車禍身亡，今天警政署「NPA署長室」臉書貼出洪羽頡母親的信，洪羽頡的哥哥決定考上警校，「幫弟弟走完他沒走完的這條路。」

「NPA署長室」貼文指出，洪媽媽在信中表示，「為了告訴羽頡7天過後的警察生活是什麼，羽頡的哥哥改變了人生目標，他決定考上警校，幫弟弟走完他沒走完的這條路。」

洪媽媽說，雖然已經失去一個警察兒子，但還是尊重哥哥的選擇，1月他已考了學測，也已報名警大，若警大沒上，警專就一定要報名，為人父母只能希望署長多注重新進員警各方面安全，不能再有生命流逝。

「NPA署長室」則回應，當下看到洪媽媽的這封信時，內心震撼不已，對洪媽媽的一番話，深感敬佩卻又如此難過，遭逢這樣的事件後，洪媽媽仍願意讓另一個兒子從警，投入這份熱誠和信念，為社會來服務奉獻。「在此我們想表達，每一位警察同仁的平安，不只是洪媽媽您的願望，也是我們所有人的願望。」