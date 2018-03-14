防毒品重返墾丁音樂季 恆警強勢逮10人海上轟趴

警方在碼頭守株待兔破海上轟趴。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-03-14 09:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島氣候逐漸暖和，下月登場的墾丁音樂季業績逐漸上升，恆春警方為維護近年轉趨純淨的音樂活動，近期強勢掃蕩南下吸毒客，13日凌晨破獲一起包船出海的10人轟趴案，船上都是20幾歲年輕人，訊後依違反毒品危害防制條例移送。

警方能破獲這起海上轟趴，主要是有民眾發現南灣路某民宿有房客，整晚音樂開得震天價響，氣得報警取締，警方清晨據報到場，房客雖已退房，但新上任的偵查隊長江啓超認為屋內痕跡「相當不單純」，循線查訪發現10名年輕房客已經包船出海。

江啓超等人研判，過去音樂季就曾有包傳出海轟趴案件，認為這群年輕人出海毒趴嫌疑極大，恆春警分局長楊龍祥立刻安排警力在後壁湖碼頭旁守株待兔，待一行人搖搖晃晃上岸，立刻上前盤查，在龔男、吳男及鄭女3人皮包中，查獲毛重51.6公克的第三級毒品K他命及K盤2個，還把部分K他命與正常的藥品放在一起，以魚目混珠想蒙混過關。

警方偵辦發現，10人中高達8人尿液初檢都呈現第三級毒品愷他命陽性反應，都坦承前一晚在民宿裡有開毒品轟趴，其中龔嫌持有數量更超過法定標準值，訊後依違反毒品危害防制條例移送屏東地檢署偵辦。

恆春警分局長楊龍祥表示，107年至今才短短2個多月，墾丁地區已有2家民宿遭縣府裁處勒令歇業，其中1家便是因為有人在內施用毒品未即時通報警方，並分別遭縣府重罰22萬5千元及30萬元罰鍰並勒令歇業，呼籲業者及遊客全力拒絕毒品。

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