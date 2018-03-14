「要去長庚看醫生」詐騙車手通風報信被警逮

2018-03-14 10:12

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊執行查緝詐欺集團提款車手的「斬手行動」專案，經匯整資料發現近來不法分子轉而在許多知名網站進行小額詐騙和收購帳戶，誆稱可低價售出除濕機、遊戲、手機、相機等物品，造成民眾損失千元至數萬元不等。

案經市刑大偵七隊深入追查，詐欺集團是以「鴻運當頭」或「鴻圖大展」博弈公司名義，指稱需要租用大量金融帳戶及金融卡供賭客使用，吸引多人將金融存摺、金融卡以超商店到店的方式交付予詐騙集團成員，再以「購物網拍」、「解除分期付款設定」、「猜猜我是誰」手法詐騙，再指揮旗下車手至ATM提領贓款。

警方調查，此詐欺集團利用社群或遊戲網站散布「誠徵兼職：每期薪水1萬元以上、不需要工作地點、合法、不投資，現領」等標題，吸引民眾交談，再傳訊以「1本帳戶月領3萬元；提供2本帳戶月領6萬元；3本帳戶月領9萬元；4本帳戶月領12萬元；5本帳戶月領15萬元；6本帳戶月領18萬元；7本帳戶月領21萬元」引誘民眾「租借」帳戶。

警方蒐證，有不少需錢孔急民眾，為貪圖不勞而獲高薪，輕鬆月領數10萬，以超商店到店方式將帳戶寄送給詐騙集團，其中不乏有人在Line交談中，已知道可能為不法所用，仍然不敵高薪誘惑而寄出帳戶，有人甚至寄出7本帳戶，意欲月領高薪21萬元。

案經偵七隊連月追查，今日宣佈舉破獲林姓男子為首的車手集團，逮捕林男等8名犯嫌，現場查扣作案用手機8支、提款卡18張、攔截現金37萬餘元等證物，車手於領款時被逮時，一度急欲打電話通風報信，說出暗號「我要去長庚看醫生」，但為警方識破。

警方初步清查有曾姓民眾等29人遭詐騙匯款，已有50餘本金融帳戶遭使用，總詐騙金額達新臺幣252萬餘元。全案以詐欺罪移送台北地檢偵辦。

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