德國公司千億投資台中？被抓包1人公司涉詐騙

林佳龍（左）日前與德國哈利霍夫曼諮詢公司總裁哈利霍夫曼簽訂合作備忘錄。（資料照）

2018-03-14 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長林佳龍日前相當高調的召開記者會宣布德商「哈利霍夫曼諮詢公司」將投資高達1100億元在台中興建全球首座「海水採礦」場，林佳龍卻沒想到，原來這間公司竟是1人公司，且在德司法部、工商會皆沒有註冊的紀錄，根本就是被詐騙！台中市長林佳龍也在臉書上坦承失誤，會檢討改進。

《蘋果日報》報導，德國在台經濟辦事處指出，霍夫曼來台並沒有透過德國駐台單位聯繫，該處人員也當場使用德國「聯邦登記入口網」幫忙查詢霍夫曼公司的資訊，但都找尋不到註冊資訊。該處人員強調，「聯邦登記入口網」可以查到德國公司資訊，並且也會顯示註冊號碼，以及哪裡設立登記，不過這間公司確實找不到。

霍夫曼公司與台中市府簽訂的備忘錄中，列出的公司編號「DE240547279」，根本就是一組歐盟地區的「增值稅號」（VAT number），並不是經德國正常程序註冊的公司碼。

《蘋果》訪問到霍夫曼本人，他表示，這是私人公司，在那種查詢一般公司的網站，一定無法查到，但公司有在金融機關註冊，也有註冊碼。事後霍夫曼寄來宣稱是「公司註冊」文件，但這文件經過查證發現這是德國商業註冊「申請書」，只要花25歐元（約900元台幣）即可登記，若完成登記只能算是「個人工作室」，並不能稱為公司，也不能有商業行為。

對此，林佳龍在臉書貼文表示，市府掌握的資訊確實不夠充分，應該檢討改進，未來類似的合作，應該要求投資公司提供更具體的潛在投資人意向及相關資料。

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