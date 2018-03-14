疑遭砸車方報復 「念力少年」住家附近遭砍傷

2018-03-14 03:29

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區昨晚傳出車輛遭砸事件，疑似涉案的陳姓及藍姓少年被警方攔查起出球棒及信號彈，不料兩人警訊完離去後，其中一人竟遭砍傷，是否為遭砸車方報復所為，全案正由警方深入調查中。

針對砸車一事，警方傳訊疑似涉案的陳姓及藍姓少年，但兩人辯稱「只有在旁邊看，球棒就自己凹了！」

今天凌晨兩人做完筆錄後各自離去，其中藍姓少年騎機車返家，在住家附近停車時突遭埋伏的不明人士持刀砍傷，並朝其機車腳踏墊丟擲信號彈，藍少背部中刀後逃往對街，目前送醫急救中。