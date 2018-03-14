港女遺體腐化見骨...父親趕赴二殯漏夜相驗

2018-03-14 01:31

〔記者鄭景議／台北報導〕香港女子潘曉穎2月13日與男友陳同佳來台旅遊，卻在台灣慘遭殺害後棄屍，昨夜警方漏夜尋找遺體，發現時潘女因時隔過久，已經腐化見骨，檢警今日將大體移至第二殯儀館相驗，潘女的父親也到場協助。

潘父在今凌晨1時許搭派出所的車抵達二殯，戴白色鴨舌帽及口罩，面對媒體提問不發一語，低頭走入相驗暨解剖中心。

檢察官楊舒婷也在潘父之前到場，拒絕回答媒體提問逕自走入解剖中心；檢警在1時10分許開始相驗，將檢查潘女遺體，試圖找出死因。