「滑鼠」電子磅秤？警識破老招 拔小琉球毒瘤

警方靠「滑鼠」逮小琉球大藥頭。（記者陳彥廷翻攝）

2018-03-13 22:41

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣東港警分局日前獲報，前科累累的琉球鄉陳姓男子在島上販賣毒品，警方長期偵搜，日前收網，人贓俱獲，還發現他已將毒品分包，但陳男否認有販賣意圖，直到警方起出他以「滑鼠」造型掩飾的電子磅秤後，才戳破謊言。

東港警方日前獲情資，家住小琉球的陳嫌，居所常有毒品人口聚集徘徊，東港分局結合東濱派出所、琉球分駐所及偵查隊的成立專責小組偵辦，並請海巡署船艦幫忙載送嫌犯。

警方指出，49歲陳嫌有殺人未遂前科，除了長年吸毒，更從毒蟲變藥頭，近年已是大盤商，可謂離島「大毒瘤」，他生性狡滑，極善於躲避警察，還經營大門敞開的機車維修業來躲避查緝，轉移注意力，警方則喬裝遊客，接連數日變裝騎機車來回偵搜。

警方日前獲屏東地方法院核發搜索票，在陳嫌返家前攔截，帶他到居所搜索，當場查獲毒品吸食器1組，並在抽屜內發現分裝好的23小包安非他命，總重近29克，另有「滑鼠型」電子磅秤及大批分裝袋，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

循線跨海到小琉球逮人的東濱派出所長郭瑾樺說，販賣毒品的刑責更重，磅秤則是構成販賣或販賣意圖的重要要件，陳嫌曾也因販賣毒品罪嫌被逮，誤以為這次購買外型如同滑鼠的電子磅秤，好攜帶，放在電腦旁還能掩人耳目，唬弄警方，但其實，這對警方而言已是老招。

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